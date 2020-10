Tir in fiamme sulla A14, code tra Grottammare e Pedaso

GROTTAMMARE – Tir in fiamme questa mattina sul tratto di Autostrada a 14, all’altezza di Grottammare. Il mezzo trasportava della potatura. Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e la polizia stradale per il ripristino della normale circolazione. Le code hanno interessato tutto il tratto autostradale compreso tra Grottammare e Pedaso. I rallentamenti stanno però continuando nella zona nord.