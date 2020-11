Alba Adriatica: due etti di marijuana nella borsa, nei guai una 26enne

TERAMO – Il fatto è avvenuto a Pineto. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri in quanto perseguitava e minacciava la sua ex compagna, ormai dal mese di ottobre. Lui non si era rassegnato alla fine della storia e per questo continuava a inseguirla anche fin sotto casa. Infatti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, proprio sotto casa della donna e ora su di lui grava l’accusa di atti persecutori.