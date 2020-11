Covid: +33.979 casi oggi. E’ attesa per il vaccino

Sono 33.979 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Cifra inferiore rispetto a ieri ma per il semplice fatto che anche il numero di tamponi è diminuito. 195.275 quelli effettuati, oltre 30.000 in meno di ieri. Il bollettino, invece, si fa sempre più negativo se si va ad analizzare i numeri delle terapie intensive. +116 i le persone in rianimazione per un totale di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari, invece, sono aumentati di 649 unità, che sommandosi alle precedenti arrivano a toccare quota 32.047. A preoccupare è anche il rapporto tra casi positivi e test che sale a 17,4%, un punto percentuale in più rispetto a ieri. Si registra un incremento anche dei decessi, +546 nelle ultime 24 ore, per un totale di 45.229 vittime dall’inizio della pandemia.

Inoltre, a partire da questa settimana sono entrate a far parte della zona rossa la provincia di Bolzano il 10 novembre e tre giorni dopo, il 13, anche Toscana e Campania. New entry anche nella zona arancione, con un netto peggioramento delle condizioni in Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Al momento rimangono nell’area gialla: Lazio, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Veneto. La Lombardia continua ad essere la regione più colpita con +8.060 casi giornalieri. A seguire Piemonte (+3.682) e Campania (+3.771).

Il Premier Giuseppe Conte ha più volte scongiurato un lockdown totale come quello affrontato nei mesi di marzo e aprile. La volontà è di mantenere l’ultimo Dpcm fino alla data di scadenza prevista per il 3 dicembre. I Presidenti di Regione, però, avranno la possibilità di emettere nuove ordinanze per contrastare la contagiosità del virus a seconda delle situazioni di emergenza locali.

Nel frattempo sembra arrivare una ventata di buone notizie provenienti da oltre oceano. L’azienda farmaceutica Pfizer sembrerebbe pronta a immettere sul mercato il vaccino che contrasterebbe il Covid-19. Secondo i dati forniti dal colosso statunitense, l’efficacia del vaccino sarebbe pari al 90%. Il Professor Roberto Burioni, ospite questa sera su Rai 3 a “Che tempo che fa” ha dichiarato che la Pfizer vorrebbe cercare di rendere disponibili le prime dosi già a partire dal 15 dicembre.

Tra attese e speranze, però, prudenza e prevenzione rimangono le parole all’ordine del giorno. Tempi e numeri critici delineano il quadro di un emergenza sanitaria che al momento pare non arrestarsi. Per questo anche le festività natalizie, che si avvicinano sempre più, dovranno tenere un basso profilo. <<Sappiamo che sarà sobrio nei comportamenti di ognuno, perché abbiamo visto cosa ha comportato l’estate con l’allentamento, nel momento in cui si è pensato che l’apertura delle discoteche potesse dare spazio a una maggiore socialità senza rispettare le regole che comunemente avevamo condiviso. Il Natale non dovrà essere questo, da qui ad allora dobbiamo essere tutti impegnati per fare in modo di non accentuare, ma anzi rallentare fortemente questa emergenza sanitaria>>. Queste le parole di Teresa Bellanova, Ministro alle Politiche Agricole, che calma gli animi di chi pensa già ad organizzare grandi cenoni. A questi saranno sicuramente preferiti festeggiamenti tra pochi intimi e con spese di gran lunga ridotte.