CoViD Abruzzo 28 novembre: 77 in terapia intensiva. Occupato 45,56% dei posti letto disponibili

MARTINSICURO – Pubblichiamo il seguente dispaccio ANSA riguardante i dati relativi alla giornata di sabato 28 novembre nella Regione Abruzzo:

(ANSA) – PESCARA, 28 NOV – L’Abruzzo raggiunge il record di terapie intensive: sono 77 i pazienti ricoverati in rianimazione. Non erano mai stati così tanti.

Fino ad oggi il record risaliva allo scorso 3 aprile, giorno peggiore dell’emergenza primaverile, quando i pazienti in rianimazione erano 76. Solo lo scorso 20 novembre si è arrivati a sfiorare quel valore, con 75 unità.

Con i dati odierni, nonostante un calo complessivo del numero dei ricoveri, che passano da 763 a 757 (-6), le terapie intensive salgono dalle 74 di ieri alle 77 di oggi. In particolare, gli attualmente positivi sono 201 in più ed arrivano a quota 17.762: 680 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva e 77 (+3) in terapia intensiva.

Sono 169 i posti letto di terapia intensiva a disposizione delle quattro Asl. Ai 94 esistenti già prima dell’emergenza, si sono aggiunti i 66 previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19 ed altri nove predisposti nei giorni scorsi. Al momento, del totale dei posti di rianimazione disponibili – senza considerare i 29 presenti tra l’Ematologia di Pescara e le cliniche private convenzionate, pure a disposizione in caso di assoluta emergenza – è occupato il 45,56% delle unità, a fronte di una soglia di allarme pari al 30%.

Tutti gli altri positivi, 17.005 persone (+207), sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono complessivamente 8.415 (+318). (ANSA).

