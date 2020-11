CoViD Abruzzo, 29 novembre: scende la percentuale di positivi/tamponi

L’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara, su via Fonte Romana, potrebbe essere regolato da un semaforo. L’ipotesi è al vaglio dei tecnici dopo i recenti sopralluoghi.

“La viabilità della rotatoria realizzata dinanzi all’ingresso del nuovo Pronto soccorso andrà urgentemente e completamente rivista per renderla realmente funzionale alla struttura e garantire il passaggio preferenziale delle autoambulanze in codice rosso” – ha affermato il Presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza, Armando Foschi.

A quanto pare l’idea di posizionare il semaforo all’altezza dell’attuale Pronto soccorso, potrebbe essere adoperata per consentire l’attivazione della luce rossa dalla postazione del 118 all’arrivo dell’elisoccorso o di un’autoambulanza in modo da svuotare via Fonte Romana per il passaggio del paziente a bordo. Sarà previsto anche lo smussamento o il taglio dei marciapiedi costruiti a ridosso dell’ingresso, per non intralciare il transito dei mezzi.