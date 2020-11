CoViD: l’ Abruzzo verso il prolungamento dell’area rossa

L’ Abruzzo, secondo indiscrezioni, rimarrebbe ancora in area rossa anche dopo la data del 3 dicembre, giorno previsto per la fine del primo provvedimento.

Scatta dunque l’ipotesi di un nuovo semi lockdown della nostra regione a seguito dei nuovi contagi.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

