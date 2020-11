MACERATA – Torna all’Helvia Recina il Matelica per sfidare il blasonato Cesena, appaiato a quota 17 punti in graduatoria: i ragazzi dei due tecnici Viali e Colavitto si spartiscono la posta grazie alle doppiette di Leonetti e Bortolussi, con tre reti negli ultimi minuti.

Si ritrovano a distanza di due anni nella terza serie nazionale le due squadre che nella stagione 2018/2019 accesero un grande duello per conquistare il professionismo nel girone F del campionato di serie D ed ancora oggi danno vita ad un match dalle mille emozioni.

Bianconeri reduci dall’abbuffata di gol nel derby con il Ravenna, Matelica voglioso di riscatto dopo lo stop di Padova. Moduli speculari per i due tecnici: assenti Pizzutelli e Di Renzo da una parte, Caturano e Ricci dall’altra, le due formazioni si affrontano a viso aperto sin dalle prime battute.

L’approccio al match sembra sorridere agli ospiti: pronti via e Russini sblocca la contesa, ma si alza la bandierina del fuorigioco a vanificare tutto.

Il Matelica inizia a trovare le misure al quarto d’ora: è Calcagni per due volte a sfidare Nardi con un tiro a giro prima che Leonetti trovi al 27’ il primo sigillo stagionale su imbeccata di Balestrero. Sia il numero 11 biancorosso, che Bordo e Masini potrebbero arrotondare il punteggio per i padroni di casa, ma la prima frazione di chiuse con il Matelica in avanti con il minimo scarto.

Nella ripresa ancora Balestero va più volte vicino al raddoppio, ma trova sempre Nardi a sbarrargli la strada, così come termina di poco a lato, qualche giro di lancette più tardi, la rasoiata del vice capitano.

I biancorossi sembrano in totale controllo della gara pur non riuscendo a trovare il pertugio giusto per il bis, allora sono Koffi e Nanni a provare a far male pur trovando la retroguardia di casa (Magri rileva Cason, infortunato) sempre attenta.

Negli ultimi minuti succede di tutto: dal dischetto Leonetti sigla il 2-0, che sembra mettere in ghiaccio la contesa, poi in 3’ si scatena Bortolussi (al decimo centro) prima accorciando le distanze e poi siglando il pari dal dischetto.

Poco comunque il tempo per rammaricarsi in casa Matelica: già da domani testa al derby, in trasferta al Bruno Recchioni, con i gialloblù della Fermana.

La cronaca

Prima frazione

1’ pt subito annullato un gol al Cesena per offside di Russini

6’ pt filtrante invitante di Ardizzone, Russini non arriva

11’ pt Capanni dalla destra, facile per Martorel

14’ pt tacco di Ardizzone sugli sviluppi del primo corner

15’ pt Russini per Petermann, Martorel in due tempi. Sul fronte opposto è poi Calcagni a impensierire Nardi con un tiro a giro

21’ pt ancora Calcagni prova il tiro a giro

24’ pt non sfila di molto sopra la traversa la punizione di Volpicelli

27’ pt GOL!! Primo gol stagionale per Leonetti che riceve l’assist di Balestrero dalla sinistra e di giustezza batte Nardi

35’ pt Bordo al volo, murato

42’ rovesciata di Bortolussi, out. Sul fronte opposto ci prova Balestrero.

47’ pt sugli sviluppi del primo corner a favore prova la conclusione al volo Masini

Seconda frazione

6’ st si fanno vedere Petermann da una parte e Balestrero dall’altra

10’ st Leonetti prova a rendere il favore a Balestero, ma il tiro dal limite del numero 11 viene bloccato da Nardi

14’ st rasoiata di Bordo di poco fuori

17’ st Nardi smanaccia sullo spiovente di Volpicelli

23’ st spinge il Matelica

28’ st pericoloso Koffi

38’ st Franchi guadagna un corner, poi Balestero prova a servire Moretti da buona posizione

41’ st: atterrato Calcagni, rigore per il Matelica

42’ st GOL!! dal dischetto raddoppia Leonetti

44’ st GOL!! accorcia subito le distanze Bortolussi

47’ st: GOL!! Mani in area e dal dischetto Bortolussi fa pari

51’ st: ancora di testa Bortolussi

IL TABELLINO