CoViD Marche, 25 novembre: 10 morti, anche 50enne dell’Ascolano

MATELICA – Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una giornata importante che non vogliamo assolutamente trascurare.

È per questo motivo che da subito abbiamo aderito all’iniziativa della Lega Pro di scendere in campo con l’Associazione “Parole O_Stili” , dedicando il prossimo turno di campionato a Michela Noli, originaria di Firenze, che è anche la città dove nasce la C con Artemio Franchi. La dedica alla giovane donna, vittima di femminicidio, è rivolta a tutte le donne che hanno subito violenze. Il calcio è uno strumento per lanciare un messaggio forte e questo è uno di quelli.

Una volta per tutte, la SS Matelica dice NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE ❌

#giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne

