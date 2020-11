CoViD Martinsicuro 21 novembre: aggiornamento dati

Allarme erosione costa. E a Francavilla tartaruga spiaggiata. Mareggiate sulla costa adriatica. Mareggiate, Sib Abruzzo chiede commissario ‘fondi inutilizzati’.

E a Francavilla al Mare (Chieti) trovata una tartaruga Caretta caretta morta.

Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e il presidente di Confcommercio Pescara e Sib Abruzzo Riccardo Padovano che con l’occasione torna a lanciare l’allarme erosione. Al presidente della Regione Marsilio “chiedo di nominare un commissario ad hoc per occuparsi dell’emergenza erosione costiera e dei dragaggi degli avamporti – dice Padovano – Se la Regione metterà a sistema la realizzazione del ‘progetto Ancora’ e stanzierà i fondi necessari, allora si potrà pensare di risolvere un problema atavico che coinvolge ogni inverno tutta la costa abruzzese da Martinsicuro a San Salvo. Ci sono fondi non utilizzati da Regione e Comuni. Nelle giornate scorse i balneari, da soli e a proprie spese – dichiara Padovano – hanno predisposto ove possibile dune di sabbia che hanno limitato i danni. Non è possibile però che sia sempre il privato a intervenire. Occorre intervenire sull’avamporto di Ortona (Chieti) per dragare 600mila metri cubi di sabbia idonei al ripascimento morbido. Ci sono interventi da fare a Pineto. Ci sono finanziamenti fermi a Francavilla, opere da portare a compimento e finanziamenti per Casalbordino”. (ANSA).

