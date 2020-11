CoViD Martinsicuro: sospesa didattica in una classe della Primaria. L’Ordinanza

CONTROGUERRA – “Sono a comunicarvi che ad oggi risultano complessivamente 16 casi positivi al tampone COVID – 19 sul nostro territorio”. Inizia così il messaggio alla cittadinanza del sindaco di Controguerra, Franco Carletta, in merito all’emergenza epidemiologica.

“Tale numero è mediamente stabile per il nostro Comune considerando i guariti che escono dalla sorveglianza ed i nuovi positivi che entrano nel tracciamento della ASL e del Comune. In qualità di Autorità sanitaria locale sono a diretto contatto con tutte le istituzioni preposte alla gestione ed al controllo dell’emergenza in corso. Vi è in atto un lavoro congiunto tra ASL e autorità locale al fine di contenere l’emergenza ed agire prontamente nella risoluzione delle problematiche quotidiane” continua Carletta.

“Vi chiedo ancora una volta di essere accorti e prudenti nella gestione dei contatti quotidiani per evitare in tutti i modi il contagio e di rispettare le norme per il contenimento del virus. Un pensiero speciale è rivolto ai nostri concittadini positivi a cui va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di pronta guarigione” conclude il primo cittadino di Controguerra.