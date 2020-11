CoViD19, Colonnella: Ordinanza del Sindaco

Comune di Colonnella – AVVISO CON PREGHIERA DI CONDIVISIONE

ORDINANZA N. 35/2020

In seguito alla nota del Dirigente Scolastico che segnala un caso di positività, da tampone privato, di un insegnante della nostra scuola secondaria di Primo grado, comunichiamo LA SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELATIVA, DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, DELLE CLASSI PRIMA E SECONDA, SEZIONI A E B, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE ORDINANZA E FINO AL 21 NOVEMBRE 2020 COMPRESO.

SARA’ CURA DELLA ASL DI TERAMO attivare le relative procedure sanitarie di competenza.

