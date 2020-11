CoViD19, l’Abruzzo è giallo: tutte le misure da venerdì 6 novembre

Scarica qui il modulo di Autocertificazione con il Dpcm novembrino.

Con il nuovo Dpcm in vigore da venerdì 6 novembre tornerà l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il divieto di spostamento alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare le proprie uscite sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell’ora.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale (CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO), è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stata stabilita la restrizione (TUTTE LE NORME – COSA CAMBIA DA UNA ZONA ALL’ ALTRA: GIALLA – ARANCIONE – ROSSA – GLI AGGIORNAMENTI).

