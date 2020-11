CoViD19 Marche, 11 novembre: il bollettino aggiornato

LEGNAGO – Vittoria fondamentale per il Matelica che nel turno infrasettimanale valido per il decimo appuntamento del girone B con il Legnago espugna per 2-1 il “Mario Sandrini”, tana del Legnago Salus, reduce dal brillante 0-0 di Carpi.

Assenti De Santis (squalificato), Rossetti e Di Renzo (infortunati), mister Colavitto, archiviata la bella vittoria di sabato sera con il Ravenna, dava fiducia a Magri al centro della difesa con Cason, mentre sugli esterni promuoveva l’inedita coppia Masini -Maurizii. Nella zona nevralgica del campo capitan Bordo era il perno tra Calcagni e Balestrero, mentre in avanti al tridente composto da Leonetti, Volpicelli e Franchi era affidato il compito di far male.

Mister Bagatti, costretto nelle ultime ore a rinunciare a ben quattro elementi risultati positivi al covid, ridisegnava il consueto 4-3-1-2 con Gasperi davanti alla difesa e Ranelli al posto di Bulevardi.

Prima frazione equilibrata, con i padroni di casa che si portavano avanti al 40’pt grazie al break di Morselli: buona progressione del numero 28 e parabola beffarda che si insaccava alle spalle di Cardinali per l’1-0.

Qualche rammarico per i biancorossi, che in più occasioni avevano insidiato la porta di Pizzignacco con le incursioni di Calcagni, Balestrero e Franchi (conclusione ribattuta sulla linea di porta da un difensore), ma soprattutto con Leonetti, che al 24’ aveva sfiorato il primo sigillo personale grazie ad un fendente di pregevole fattura.

Ripresa arrembante con il Matelica che reagiva subito, trovando pronti via il gol del pari con la rasoiata di Bordo, al secondo centro consecutivo, e poi subito dopo andando vicinissimo al sorpasso con l’incrocio dei pali scheggiato dallo specialista Volpicelli.

Il Legnago accusava il colpo, poi provava a rimettere la testa avanti con Morselli, sulla cui punizione si faceva però trovare pronto a respingere in tuffo l’estremo ospite. Era invece proprio un calcio piazzato, questa volta firmato dal subentrato numero 8 Pizzutelli, a portare meritatamente gli uomini di Colavitto in vantaggio. Gloria anche per Martorel, che alla prima presenza, alla mezz’ora si faceva subito apprezzare salvando il risultato con una respinta d’istinto sulla botta a colpo sicuro di Ravelli. Molto bene sul fronte opposto anche Pizzignacco a dire di no al possibile tris di Balestrero da buona posizione, mentre il Legnago collezionava solo calci d’angolo senza riuscire a riequilibrare l’incontro. Grande risultato per il Matelica al secondo successo in tre giorni ed in attesa domenica di andare a far visita alla provvisoria capolista Padova.

La cronaca

Prima frazione

6’ pt al primo corner per il Legnago, la squadra di casa centra il palo alla sinistra di Cardinali, poi viene segnalato offside

9’ pt Volpicelli dialoga con Calcagni, la cui conclusione smorzata frutta il primo calcio d’angolo per la squadra di Colavitto

17’ pt diagonale dalla sinistra di Franchi, un difensore bianco-celeste ribatte sulla linea. Sul rovesciamento di fronte, Cardinali respinge in corner la volée di Ranelli

21’ pt buona combinazione offensiva ospite, conclude debole Balestero, poi è Franchi ad essere murato

24’ pt splendida esecuzione per il tiro dal limite di Leonetti, a cui solo la mira fa difetto

33’ pt in due tempi Cardinali agguanta la conclusione di Morselli

38’ pt contrastato il tiro di Balestrero

40’ pt GOL! Break di Morselli che porta in vantaggio i padroni di casa dopo una buona iniziativa personale

42’ pt Pizzignacco si oppone a Calcagni

Seconda frazione

3’ st: punizione di Volpicelli, respinta

4’ st: GOL!! Bordo sigla l’1-1

7’ st: incrocio dei pali per Volpicelli

14’ st ancora Franchi molto insidioso dalla sinistra

17’ st Cardinali in tuffo mette in corner la punizione di Morselli

23’ st GOL!! La punizione di Pizzutellj vale il sorpasso

25’ st Ricciardi si fa vedere dalle parti di Martorel

30’ st paratona di Martorel su Ravello

35’ st ottimo intervento anche di Pizzignacco su Balestrero

IL TABELLINO

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

X^ GIORNATA LEGNAGO SALUS – MATELICA 1-2 LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): 12 Pizzignacco; 23 Zanoli, 6 Bondioli, 3 Pellizzari, 2 Ricciardi (37’ st 13 Perna); 4 Antonelli (24’ st 10 Giacobbe), 18 Gasperi, 5 Ranelli; 28 Morselli; 24 Grandolfi (16’ st 17 Chakir), 9 Rolfini (37’ st 7 Girgi). A disposizione: 1 Pavoni, 15 Senese, 25 Ruggero, 26 Mazzali. Allenatore Massimo Bagatti.

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali (21’ st 22 Martorel) ; 24 Masini, 14 Cason, 18 Magri, 27 Maurizii; 19 Calcagni (21’ st 8 Pizzutelli), 5 Bordo (44’ st 6 Barbarossa), 11 Balestrero; 7 Volpicelli (21’ st 17 Moretti), 10 Leonetti, 23 Franchi. A disposizione: 28 Puddu, 2 Fracassini, 3 Di Renzo, 13 Santamarianova, 16 Baraboglia, 21 Peroni, 26 Ruani. Allenatore Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Sig. Dario Madonia della sezione di Palermo.

ASSISTENTI: Sig. ri Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Michele Piatti della sezione di Como.

QUARTO UOMO: Sig. Andrea Calzavara della sezione di Firenze.

RETI: 40’ pt Morselli, 4’ st Bordo, 23’ st Pizzutelli

NOTE: gara a porte chiuse; locali in divisa bianco celeste a strisce verticali, pantaloncino e calzettoni bianchi e portiere giallo; ospiti in divisa verde , pantaloncini e calzettoni verdi e portiere in divisa biancorossa ; corner 9-5; ammoniti Girgi, Cason e Morselli; recupero 0’ pt, 4’ st.

