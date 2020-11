CoViD19, Martinsicuro: altri casi di positività

Martinsicuro: problemi alla linea telefonica del Comune: ecco il comunicato informativo.

A causa di un guasto sulla linea telefonica, i telefoni della sede municipale in Via Aldo Moro sono temporaneamente isolati. È già stato richiesto l’intervento dei tecnici per ripristinare il guasto. Fino alla risoluzione della problematica, gli uffici presenti nella sede municipale sono contattabili mediante posta elettronica agli indirizzi presenti al seguente link: https://bit.ly/2JqLHVz Ci scusiamo per il disagio.