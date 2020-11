CoViD19, Martinsicuro: ordinanza del Sindaco

PESCARA – Il fatto è accaduto, nei giorni scorsi, presso il carcere di San Donato a Pescara. Un detenuto ha dato fuoco al materasso e al cuscino in segno di protesta per essere stato posto in isolamento. Immediatamente è intervenuta la polizia penitenziaria per spegnere l’incendio ma quattro agenti sono rimasti leggermente intossicati dal fumo delle fiamme e traspostati presso il pronto soccorso di Pescara per le cure mediche.