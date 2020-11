Elezioni USA: Biden VS Trump. Ultime ore prima del verdetto

Nuovo picco di contagi da Covid 19. Sono 31.758 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 215.886 i tamponi eseguiti. Il rapporto fra casi positivi e tamponi è pari a 14,7%, il valore massimo registrato nella seconda ondata della pandemia. Sale anche il bilancio delle vittime: 297 in un solo giorno. Numeri che fanno aprire gli occhi di fronte a una nuova emergenza sanitaria. La linea dei contagi sale senza sosta, e con essa anche quella dei ricoverati con sintomi (+972) e dei ricoveri in terapia intensiva (+97). Una situazione critica che rischia di portare il sistema sanitario nazionale alla deriva. Per questo il Cts, riunitosi nelle scorse ore, ha fatto emergere l’ipotesi di un lockdown a livello provinciale, soprattutto nelle cosiddette zone rosse, dove l’indice Rt è più alto. La volontà, tuttavia, è quella di aspettare qualche giorno per vedere se il dpcm del 24 ottobre possa ancora far maturare degli effetti positivi su tutto il territorio nazionale. Tra il Premier Giuseppe Conte, il Comitato Tecnico Scientifico e i capi delegazione il dialogo è costante, per cercare di pervenire alla scelta più saggia, nel pieno della seconda ondata pandemica. L’ipotesi di intervenire tramite chiusure locali sta prendendo piede assieme anche alla possibilità di attuare una stretta significativa agli spostamenti tra regioni. Tra i temi oggetto di discussione oggi a Palazzo Chigi c’è stato anche quello relativo agli “Hotel Covid”. Strutture alberghiere predisposte per ospitare i malati da Covid 19 che non potendo isolarsi a casa corrono così il rischio di contagiare anche i propri familiari.

<<Dobbiamo fermare la curva dei contagi che in questo momento, purtroppo, continua a crescere. Se necessario, valuteremo chiusure di due o tre settimane per quelle zone che in questi giorni presentano numeri più preoccupanti>> – afferma il viceministro ai Trasporti, Giancarlo Cancellieri. Lo scenario appare preoccupante soprattutto in 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto. Sono questi i territori che si trovano a un passo dall’entrata nello scenario quattro, dove il tasso di contagio risulta incontrollato e il sistema sanitario è costretto a un sovraccarico ingestibile.

Nel frattempo continua imperterrita l’emergenza ospedaliera. Strutture sanitarie al collasso. Ambulanze costrette a sostare in fila prima di poter procedere al ricovero dei pazienti, spesso assistiti direttamente sul veicolo di soccorso. Turni massacranti per medici e infermieri. Proprio questi ultimi, tramite il loro sindacato di rappresentanza Nursing Up, hanno proclamato uno sciopero nazionale, che si terrà il 2 novembre e durerà per ben 24 ore. Infermieri e professionisti sanitari, scioperano nella speranza di essere ascoltati. Al centro della loro protesta ci sono tre richieste chiave: un’area di contrattazione autonoma, la rimozione del vincolo di esclusività nei confronti dell’azienda ospedaliera e l’aumento salariale alla pari delle colleghe e dei colleghi europei.