Elezioni USA: Joe Biden a un passo dalla vittoria

Rimane appeso a un filo sottile il destino degli Stati Uniti. Ancora non si conosce il nome del prossimo Presidente. A decidere chi sarà il vincitore delle elezioni sarà lo spoglio degli ultimi voti rimanenti, arrivati tramite posta. Sono soprattutto i voti mancati di Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina e Pennsylvania a poter confermare o capovolgere il risultato, che al momento vede in testa Joe Biden. Quest’ultimo ha un vantaggio consistente rispetto al suo avversario, 50,5% contro 47,9% nel voto popolare. Il democratico al momento può contare anche sul favore dei grandi elettori. Secondo la CNN sono 253, tra senatori e rappresentanti alla Camera, ad appoggiare Biden. Associated Press e altre fonti, invece, danno il candidato democratico già vincitore in Arizona, Stato che gli permetterebbe di raggiungere quota 264, e quindi a un passo dal conquistare il prossimo mandato. Infatti basterebbe la maggioranza assoluta con 270 grandi elettori (dei 538 totali) per decidere la corsa verso la Casa Bianca. Donald Trump rimane fermo a 213 e le sue possibilità di vittoria sembrano assottigliarsi ora dopo ora.

Wisconsin e Michigan, nel frattempo, si tingono di blu scegliendo Biden e aumentando così il divario. Prosegue lo scrutinio In Pennsylvania dove ancora devono essere conteggiate 350.000 schede elettorali, di cui 140.000 nella città di Philadephia. Qua Trump sembra essere in vantaggio, anche se di poco. Il distacco si è ridotto all’osso anche in Georgia, dove il Presidente uscente sovrasta Biden di appena 19.000 voti. Tutto è ancora in bilico e per i democratici questo risultato è già di per sé una grande vittoria. La Georgia infatti è da sempre una roccaforte conservatrice.

Ma Trump non ci sta e prosegue con le sue dichiarazioni e tweet non-politically correct. Insofferente all’idea di perdere le elezioni, grida alla frode elettorale, secondo lui architettata dai democratici. Afferma, in aggiunta, di voler fare ricorso alla Corte Suprema. Dall’altra Joe Biden si mostra sereno, sicuro di sé e fiducioso della vittoria e afferma: <<Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati. Siamo sulla strada giusta, ma non spetta ne a me né a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, alla gente>>.

Inoltre, questa edizione delle presidenziali si può definire da record sotto ogni profilo. A partire da quello monetario. Sono oltre 14 i miliardi spesi per le campagne elettorali. La cifra più alta di sempre. E a proposito di numeri il candidato dem sigla un nuovo record, quello delle preferenze popolari. Sono 71.831.595 i voti a suo favore. 2.342.079 in più rispetto a quelli guadagnati da Barak Obama, passato alla storia come il candidato più votato di sempre. Fino ad ora.

Nel mentre scoppiano proteste tra le vie di diverse città. I manifestanti chiedono che lo spoglio dei voti avvenga in maniera chiara e trasparente. La situazione, però, degenera in particolare a New York, dove è stato necessario l’intervento della Polizia. Si respira un clima di incertezza e impazienza oltre oceano, dove tutti sono in attesa di risposte. La speranza è che il vincitore possa essere annunciato in tempi brevi, almeno entro sera. A rendere la procedura più lenta è il voto postale, che quest’anno per motivi legati alla pandemia, è stato utilizzato da una grande fetta di elettori, come mai prima nella storia degli USA.