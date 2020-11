Giulianova: casi positivi all’Istituto Comprensivo 1, didattica a distanza per una classe terza

GIULIANOVA – La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Giulianova 1, in accordo con il Sindaco Costantini, hanno disposto la didattica a distanza in una classe di terza media del polo scolastico di Bivio Bellocchio. Da oggi 3 Novembre, dopo aver riscontrato tra gli studenti di una classe terza, casi di positività al Covid-19, si proseguirà con la didattica a distanza in via precauzionale. Tutto il plesso scolastico è stato sanificato, come da protocollo.