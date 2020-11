Giulianova: rinvenuta tartaruga sulla spiaggia

ALBA ADRIATICA – 20 novembre 2020

Vi informo che ho ricevuto comunicazioni dall’ U. C. A. T. ASL Teramo relativamente ad ulteriori 3 casi di positivita’, 2 posti in isolamento domiciliare ed 1 ricoverato presso il Presidio ospedaliero di Atri. Per un soggetto e’ stato comunicato il fine isolamento. A far data dal 1 ottobre risultano essere in isolamento domiciliare 80 soggetti e 3 risultano ancora ricoverati presso Presidi ospedalieri.

Un abbraccio ed un augurio di pronta guarigione a Voi tutti dal Sindaco💚

Antonietta Casciotti