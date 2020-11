Grottammare: si fingono consulenti, in atto un giro di truffe in città

GROTTAMMARE – Si fingono esattori e consulenti per mettere in atto delle vere e proprie truffe ai danni delle persone sole e anziane, entrando così nelle case loro case. Da quanto si apprende dalle segnalazioni pare che le persone siano due. Le Forze dell’Ordine sono state allertate. In più, tutto ciò sta avvenendo in un periodo in cui sia i contatti che gli spostamenti dovrebbero essere limitati.