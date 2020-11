Covid: l’Italia cambia tricolore. Diventa rossa, arancione e gialla

L’Italia divisa e regolata dai colori. Non più il classico semaforo stradale, rosso, arancione e verde, come molti presagivano, bensì rosso, arancione e giallo. Il colore cambia a seconda dell’indice Rt, ovvero il grado di contagiosità del virus in rapporto alla popolazione. Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria si sono tinte di rosso e da oggi si aggiunge anche l’Alto Adige, in cui la situazione è critica e in netto peggioramento. <<L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono. E’ inutile ormai applicare due provvedimenti diversi>>. Sono queste le dichiarazioni del Presidente di Regione, Arno Kompatscher. Nelle prossime ore è prevista la firma di un’ordinanza che, tra le disposizioni in agenda, consentirà gli spostamenti tra comuni solo per necessità di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili.

Anche in Calabria la situazione si complica. A Catanzaro, infatti, si è appena alzato un grosso polverone attorno al nuovo Commissario della Sanità Giuseppe Zuccatelli. E’ diventato virale il video dove afferma in maniera convinta che l’utilizzo della mascherina non serva a nulla. <<Se io fossi positivo dovresti stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo prendi il virus>>. Dichiarazioni che sono immediatamente diventate oggetto di bersaglio. Il nuovo Commissario inizia nel peggiore dei modi il suo nuovo mandato dopo che il suo predecessore, Saverio Cotticelli, è stato deposto dagli incarichi in quanto non sapeva di dover redigere il piano Covid di emergenza per la Regione. Tuttavia Zuccatelli si difende e dichiara: <<Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio. Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid-19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico>>.

E’ in preda al caos anche la Sicilia e in particolare il capoluogo, Palermo. Il sindaco, Leoluca Orlando, ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al Presidente di Regione, Nello Musmeci, in cui dichiara lo stato critico in cui versa la sanità palermitana. Orlando denuncia una condizione sanitaria borderline negli ospedali, dove mancherebbero gli strumenti necessari per provvedere alla cura dei pazienti. Dall’altra ribatte a muso duro Renato Costa, Commissario per l’emergenza Covid a Palermo: <<la situazione dei posti letto è impegnativa ma la affrontiamo in modo adeguato, tanto è vero che ancora oggi viene mantenuta la regolare erogazione di servizi sanitari ai pazienti non Covid. Altrettanta destituita di fondamento è la notizia che a Palermo mancherebbe l’ossigeno, regolarmente a disposizione di tutti i reparti ospedalieri, di tutte le ambulanze e dei pazienti domiciliari>>.

Nel frattempo, tra polemiche e batti-ribatti sterili, l’Italia registra numeri da spavento su tutto il territorio nazionale. 32.616 i casi registrati nelle ultime 24 ore (7.195 in meno rispetto a ieri) con 191.144 tamponi effettuati (40 mila in meno rispetto alla giornata passata). Ciò che preoccupa maggiormente sono soprattutto le cifre provenienti dai ricoveri e dalle terapie intensive, rispettivamente +1.331 e +115.

331 le vittime. Numeri che impressionano e fanno riflettere sulla delicata situazione in cui versa il Paese. Le Asl faticano a gestire i territori e molte strutture ospedaliere sono al collasso. La mancanza di posti letto è una seria problematica che pesa come un macigno sulle fragili spalle della sanità pubblica. Nel mentre l’Ordine dei Medici avverte e chiede: <<Lockdown totale in tutto il Paese>>.