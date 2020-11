Marche, un insegnante agli studenti: “Il CoViD non esiste”

“Non c’è nessuna emergenza sanitaria, la tv racconta solo balle su balle, muoiono persone di tumore e le classificano covid”.

E ancora, “L’obiettivo di tutta questa storia è farvi fare il prossimo vaccino che non sarà un vaccino normale, inietteranno nanoparticelle capaci di interagire con segnali 5G per il controllo della vostra salute”. Sono i due messaggi choc di un professore di matematica e fisica del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi diffusi in una chat di una terza classe.

Il docente, secondo quanto riferiscono oggi il Corriere Adriatico e le pagine locali del Resto del Carlino, ha invitato i ragazzi a “venire davanti alla scuola facendo dad col cellulare per farvi sentire un po’”. Il dirigente scolastico Floriano Tittarelli sta ora pensando ai provvedimenti disciplinari da adottare, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale. “Quando ho letto i messaggi – dice Tittarelli all’ANSA – non ci potevo credere, parliamo di un insegnante stimato all’interno del nostro istituto, invece purtroppo è tutto vero. Per fortuna i ragazzi con molto senso di responsabilità si sono opposti al suo invito”. (ANSA).

