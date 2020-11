Martinsicuro: 31 nuovi casi di COVID

GIULIANOVA – Una donna di 58 anni, che si trovava agli arresti domiciliari, è stata denunciata per evasione dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova. Da quanto si apprende pare che la donna, nella giornata di ieri, si fosse allontanata dalla propria abitazione per essere poi rintracciata da una pattuglia in una zona limitrofa. La donna è stata ricondotta al suo domicilio.