Martinsicuro: nuovi tre casi Covid, l’appello del Sindaco Massimo Vagnoni. Su Facebook il Primo Cittadino della località abruzzese invita alla massima cautela tutti i residenti.

Emergenza COVID 19 Ho ricevuto comunicazione di 3 nuovi casi positivi nel nostro Comune collegati ad ambiti familiari stretti di altre persone già positive. In questi giorni in cui i contagi aumentano di giorno in giorno, sia a livello nazionale che locale, diventa sempre più importante evitare comportamenti che piano piano ci stanno riportando ai livelli di emergenza sanitaria di Marzo. Se è vero che la maggior parte dei contagiati sono trattati a casa senza o con lievi sintomi, e ‘ altrettanto evidente che se non si inverte la tendenza , a peggiorare non saranno solo i dati sanitari, ma anche quelli economici . Magari non dipenderà da noi che abitiamo a Martinsicuro quando e se ci sarà un nuovo lock down generale , ma credo che ognuno di noi possa e debba fare qualcosa per ridurre al massimo il rischio di ammalarsi e di contagiare familiari e altre persone .Dobbiamo fare del tutto per convivere con questa situazione e sostenerci l’uno con l’altro . Siamo vicini agli esercizi commerciali che stanno subendo ulteriori danni alle proprie attività , ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che stanno vivendo un inizio di anno scolastico all’insegna dell’incertezza . Un pensiero particolare e un augurio di pronta guarigione a chi si trova ad affrontare direttamente questa malattia che non si può sottovalutare . Non possiamo e non dobbiamo fermarci e cercheremo di fare del tutto per gestire localmente al meglio questa seconda ondata . Ma ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti. Mi appello in particolar modo ai più giovani; troppo spesso vi vedo in gruppi , senza distanziamento e senza mascherina. Non è un problema che non vi riguarda . Riguarda tutti . Non rischiate solo voi, ma rischiano i vostri genitori , i vostri nonni , i vostri fratelli o le vostre sorelle . E ‘ una situazione seria, da affrontare con la testa sulle spalle . Sono sicuro che ci darete una mano . Confido in voi e nelle vostre famiglie affinché cresca la sensibilizzazione sulla necessità di rispettare le regole a tutela della salute di tutti . Buona serata . Il Sindaco Massimo Vagnoni