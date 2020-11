Montesilvano: positivo al Covid va a fare la spesa e in ospedale, denunciato 41enne

PESCARA – Paura in via Adriatica. Un uomo di 59 anni si sarebbe barricato in casa e avrebbe tagliato i tubi del gas. Sul posto è intervenuta la Polizia, assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. L’allarme è scattato in quanto tutt’intorno c’era un forte odore di gas ed è stato necessario chiudere il tratto stradale. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per una consulenza.