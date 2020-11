Morto Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh.

Legambiente parla chiaro e avvisa: l’inquinamento atmosferico sta condannando l’Italia. Il report dell’associazione ambientale intitolato “Mal’aria edizione speciale” presenta una situazione allarmante per 97 città italiane oggetto della ricerca. L’85% di esse non raggiunge la sufficienza. Ergo non rispetta i parametri inquinanti imposti dall’OMS. Solo il 15% dei centri urbani è stato promosso. In prima posizione troviamo Sassari (9, Sardegna). A seguire Macerata (8, Marche), Enna (7, Sicilia), Campobasso (7, Molise), Catanzaro (7, Calabria), Nuoro (7, Sardegna), Verbania (7, Piemonte), Grosseto (7, Toscana), Viterbo (7, Lazio), L’Aquila (6, Abruzzo), Aosta (6, Valle d’Aosta), Belluno (6, Veneto), Bolzano (6, Trentino-Alto Adige), Trapani (6, Sicilia), Gorizia (6, Friuli-Venezia Giulia). Tutti centri urbani di piccole-medie dimensioni che nel quinquennio 2014-2018 hanno registrato dei livelli atmosferici soddisfacenti e positivi. A chiudere la classifica con un voto pari a 0 ci sono cinque città: Como (Lombardia), Milano (Lombardia), Palermo (Sicilia), Roma (Lazio), Torino (Piemonte). Quattro su cinque sono grandi città metropolitane, che da sempre combattono contro l’inquinamento ma senza raggiungere mai i risultati sperati.

I parametri imposti dall’OMS sono piuttosto restrittivi: <<20µg/mc per il Pm10; 10 µg/mc per il Pm2,5; 40 µg/mc per il NO2>> – riporta Legambiente. Mentre L’Unione Europea si mostra più di manica larga, con un limite medio annuo di 50 µg/mc per il Pm10, 25 µg/mc per il Pm2,5 e 40 µg/mc per il NO2. Tutte cifre il cui raggiungimento è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Quello dell’inquinamento dell’aria nei nostri centri urbani è una piaga che affligge l’intero territorio nazionale, colpendo in primis le grandi metropoli e causando 60.000 morti premature ogni anno nonché ingenti costi sanitari. Nel report Legambiente bacchetta città e regioni che sono venute meno nel rispetto dei parametri. Parla di poco coraggio, riferendosi in particolare alle regioni della Pianura Padana: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto. La distesa pianeggiante più grande d’Italia è proprio l’epicentro dell’inquinamento nazionale. Le regioni dell’area padana anziché porre un immediato rimedio alla critica situazione hanno preferito rimandare al 2021 il blocco alla circolazione dei mezzi più vecchi e inquinanti “Euro4”. Iniziativa che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 1 ottobre di quest’anno per i comuni sopra i 30.000 abitanti.

Ad incidere più di tutto sulla qualità dell’aria è l’utilizzo delle automobili. Tallone d’Achille delle politiche ambientali. Le comunità scientifiche internazionali assieme alle Agenzie di Protezione per l’Ambiente (ARPA) hanno certificato che ad incidere in quantità maggiore sull’inquinamento sono i trasporti su strada che comprendono veicoli leggeri e non solo. Figurano anche i trasporti di merce, impianti agricoli e allevamenti, riscaldamento a legna e non, industria, produzione di energia. Le proposte per combattere l’inquinamento sono tante e varie. Si parte da due concetti propri di una morale sana, quali, coraggio e coerenza. E’ da questi due punti fermi che bisogna ripartire se si vuole intraprendere il giusto cammino verso la sostenibilità ambientale. Di primaria importanza è anche l’incentivo ad utilizzare mezzi pubblici, potenziare la sharing mobility e raddoppiare le piste ciclopedonali. Puntare sull’energia elettrica, investendo su di essa non solo per il futuro ma anche per il presente. <<Solo così, affrontando con coraggio e costanza la realtà e introducendo le giuste azioni, si potrà guardare al futuro delle nostre città e della nostra salute in maniera chiara e sicura>> – dichiara Legambiente.