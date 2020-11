Pescara, sconfitta interna col Pordenone

Due rapinatori a volto coperto ed armati di pistole hanno preso di mira l’ufficio postale di via Monte Faito, a Pescara. L’episodio è accaduto ieri venerdì 27 novembre, intorno alle ore 13,30.

Nell’ufficio erano presenti solo il direttore della filiale, tre dipendenti e un’addetta alle pulizie. Dopo aver legato gli impiegati con delle fascette da elettricista, i rapinatori si sono dati alla fuga con una refurtiva di circa 350 mila euro.

Il direttore dell’ufficio postale è stato il primo a liberarsi per dare l’allarme. Sul posto sono arrivati il 118 e la polizia. Le ricerche dei fuggitivi hanno impegnato anche un elicottero ma per ora non si hanno notizie dei malviventi.