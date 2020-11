Pescara: violazione del coprifuoco, fermata una coppia

PESCARA – Al via le mega sanzioni per la non osservanza del coprifuoco fissata dal nuovo Dpcm per le ore 22. Una coppia è stata fermata nella notte di sabato, intorno alle 2,30. Le motivazioni che hanno apportato agli agenti della Polizia Municipale sono risultate senza alcuna validità. La multa ammonta a 400 euro ma è stata maggiorata per il conducente (533 euro).