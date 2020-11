Pescara: violenze sulla (ex) compagna e la fa abortire, allontanato 39enne

PESCARA – In arrivo per i Comuni della Regione Abruzzo fondi per una cifra pari a 400 milioni di euro. Di questi, 675mila saranno assegnati alla città di Pescara e verranno utilizzati per buoni spesa e pacchi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà. Essi si aggiungeranno ai 100mila euro che già stanziati in bilancio dall’Assessore al disagio sociale Nicoletta Di Nisio. Le famiglie che potranno usufruirne sono circa 800 ma si attendono indicazioni più dettagliate per poter conoscere i requisiti e le modalità per poterne beneficiare.