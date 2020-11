Roseto degli Abruzzi: perseguitava la sua ex compagna, arrestato 39enne

In seguito alla disposizione di misure più restrittive per quanto riguarda la libera circolazione tra comuni a causa dell’innalzamento della curva dei contagi da covid, i carabinieri della stazione di Notaresco hanno fermato un giuliese di 44 anni per controlli di routine. Alla vista dei militi, però, l’uomo ha iniziato ad avere comportamenti insofferenti e nervosi tanto da indurre i carabinieri a procedere alla perquisizione della sua auto . I militari hanno trovato, nascosto all’interno del cruscotto, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. E’ scattata immediata la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo dove sono state rinvenute due dosi di cocaina, occultate all’interno nel cassetto di un mobile. Inoltre è stato rinvenuta una bilancia di precisione per pesare le dosi e il materiale per il loro confezionamento. Per l’uomo è scattata la detenzione domiciliare in attesa dell’ udienza di convalida, prevista per la giornata di domani presso il Tribunale di Teramo.

+

Un normale posto di blocco