Samb, i convocati: torna Botta, out Maxi. Ravenna: parla Colucci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Consueta videoconferenza stampa della vigilia per mister Mauro Zironelli con gli organi della stampa locale.

Ravenna Samb è l’incontro di domani, stadio Benelli ore 17:30.

Il Ravenna ha cambiato la guida tecnica in settimana: l’ex Samb Giuseppe MAgi infatti è stato sollevato dal suo incarico per far posto al neo coach giallorosso Leonardo Colucci contro il quale in cinque precedenti nè la Samb, nè mister Zironelli sono riusciti a vincere.

A tal proposito l’allenatore rossoblu ricorda il suo precedente sulla panca del Mestre con Colucci nel duro incontro sotto la pioggia a Pordenone 2-2 contro i locali: “un osso duro quel match contro Colucci ma le cabale son fatte per essere smentite”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan