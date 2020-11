Samb-Perugia 1-1. A vincere è la… tradizione…

FANO – Il festival dei rigori, 3, di cui uno parato dal portiere marchigiano.

Tutto che si decide oltre il 90° sempre grazie a due tiri dagli undici metri.

Il Fano ha il rammarico di sfiorare la prima vittoria stagionale dopo aver giocato metà incontro in inferiorità numerica.

Il vantaggio granata al secondo minuto di recupero, però, dura soltanto tre minuti quando il direttore di gara Eduart Pashuku di Albano Laziale assegna un altro Penalty a favore degli altoatesini che, questa volta, non sbagliano con Casiraghi.

Un vero peccato per l’Alma dopo una prestazione superba e stoica contro un avversario di rango, favorito alla vittoria finale.

Sulle rive del Metauro è 1-1 tra Alma Fano e SudTirol.

CRONACA



Primo tempo

11’ Karic in verticale in area per Magnaghi, spazza in corner la difesa di casa, sugli sviluppi altra ghiotta occasione ospite, Meli respinge con i pugni, batti e ribatti, tiro di Tait da fuori deviazione di un difensore e nuovo corner biancorosso.

20’ Ospiti vicinissimi al vantaggio: Rover sguscia in velocità sulla destra, entra in area di rigore e crossa dal fondo. Si frappone Cargnelutti e ne nasce un batti e ribatti a ridosso dell’area piccola. Palla che colpisce il palo dopo un tentativo di Fink in scivolata e poi va in corner.

30’ Altra occasione biancorossa con una pregevole manovra combinata, palla in area, il Fano riesce a sbrogliare.

32’ Rover scatta sulla sinistra e affronta in velocità Zigrossi, cross ribattuto in corner.

33’ Angolo dalla sinistra di Fink, esce a vuoto il portiere, la palla sfila via.

35’ Tentativo di Malomo che si trova sulla traiettoria di Rover in area e la palla finisce tra le braccia di Meli.

43’ Rover atterrato da tergo in area da Bruno: rigore e rosso per il difensore di casa entrato da poco al posto dell’infortunato Zigrossi.

44’ Dagli undici metri batte Karic, destro basso: Meli si tuffa sulla destra ci mette la mano e para in due tempi.

45’+ 4’ Calcio piazzato di Fink, palla in area dove Malomo manca di poco l’aggancio.

Secondo tempo

5’ Davi in mezzo dalla sinistra per la conclusione mancina al volo di Tait che non indovina lo specchio della porta.

6’ Cross di Karic, spizzata di testa in area di Semprini, palla che sfiora il palo alla sinistra di Meli.

10’ Prima occasione del Fano: Barbuti innescato sula destra si invola e fa partire un tiro che si spegne sull’esterno della rete.

23’ Cross dalla sinistra, Said di testa appoggia verso il portiere senza accorgersi dii El Kaouakibi, che incalza il portiere, poi sbroglia la difesa.

25’ Destro di Turchetta dal limite con palla bassa indirizzata sul primo palo, neutralizza Meli.

35’ Tiro cross di Tait dalla destra, para sul primo palo Meli.

37’ Ci prova Greco da fuori, palla deviata in corner.

44’ Altra occasione biancorossa: Rover prende il fondo in velocità, mette in metto, la difesa si disimpegna.

45’ Paolini mette in mezzo la palla dopo essersi spinto sulla destra, in area di rigore Sarli riesce ad ottenere il fallo lamentando una trattenuta.

45’ + 2’ Calcia Parlati dal dischetto: palla da una parte e portiere dall’altra, Fano in vantaggio: 1-0

45’ + 4’ Fallo di Sarli in area del Fano su Turchetta, sugli sviluppi di un traversone lungo di El Kaouakibi: rigore per gli ospiti.

45’ + 5’ Sul dischetto si porta Casiraghi, tiro potente basso alla destra di Meli, che intuisce la traiettoria ma non ci arriva: 1-1.

TABELLINO

A.J. FANO 1906 – FC SÜDTIROL 1-1 (0-0)



A.J. FANO 1906 (4-3-1-2): Meli; Cargnelutti, Di Sabatino, Zigrossi (35’ pt Bruno), De Vito; Paolini, Amadio (20’ st Parlati), Marino (34’ st Sarli); Carpani; Ferrara (20’ st Said), Barbuti (34’ st Nepi).

A disposizione: Santarelli, Isacco, Baldini, Scimia, Monti, Martella, Rillo.

Allenatore: Flavio Destro

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Malomo, Davi (39’ st Fabbri); Tait, Gatto (20’ st Greco), Karic (9’ st Casiraghi); Fink (20’ st Turchetta); Rover, Magnaghi (1’ st Semprini).

A disposizione: Meneghetti, Pircher, Curto, Gigli, Calabrese.

Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Eduart Pashuku di Albano Laziale

ASSISTENTI: Lorenzo Poma di Trapani e Francesco Cortese di Palermo

IV UFFICIALE: William Villa di Rimini.

RETI: 45 + 2’ st rig. Parlati (F), 45’ + 5’ st rig Casiraghi (FCS).

NOTE: cielo sereno, temperatura mite, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: 21’ pt. Magnaghi (FCS), 36’ pt Karic (FCS), 45’ + 2’ Davi (FCS), 2’ st De Vito (F), 45’ + 2’ st Tait (FCS).

Espulso: 43’ pt Bruno (F),

Angoli: 1-8 (1-6). Recupero: 4’+ 6’ .

