Samb-Vis Pesaro: dal 1° maggio 1927 a oggi

FERMO – Un nulla di fatto al termine di novanta minuti intensi ma privi di grandissime occasioni da rete. Un punto per parte dunque nel turno infrasettimanale al Recchioni. Schieramenti speculari con le due squadre che si presentano in campo con il 4-3-1-2: opta per Neglia dietro Raffini e Cognigni mister Antonioli che propone dal primo minuto in mediana Staiano. Sul fronte opposto invece Destro sceglie Marino alle spalle di Barbuti e Baldini. Si gioca in un Recchioni nel quale la foschia la fa da padrona, a causa di un tasso di umidità molto alto.Primi minuti in cui la Fermana è decisamente pericolosa: prima Neglia sugli sviluppi di un angolo vede la sfera finire di un soffio a lato mentre al decimo minuto l’assist di Neglia è un cioccolatino per la testa di Raffini che indovina l’angolo basso ma è bravo Meli a dire di no in tuffo. Ci prova anche Manetta di testa poco dopo e successivamente anche Raffini ma non è la mira giusta per fare male al Fano. La squadra di Destro prova a ripartire con uscite dal basso e trova la prima situazione pericolosa in chiusura di frazione con Barbuti che imbecca Marino, la sua scivolata permette di anticipare Ginestra ma l’estremo difensore canarino controlla risponde presente.

Ripresa che inizia senza cambi su entrambi i fronti ma con due gialli in casa Fano a Cargnelluti e Barbuti in pochi minuti. Venti minuti per vedere la prima occasione con il cross basso di Marino ma sul secondo palo non ci arriva Barbuti. Seconda frazione su ritmi decisamente più bassi e spesso anche spezzettati che non favoriscono ovviamente lo spettacolo ma anche le occasioni da rete. Nel finale la girandola di cambi porta solo qualche piazzato e qualche mischia ma nulla di più.

FERMANA-FANO 0-0

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; De Pascalis, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti (41’ st Liguori), Grossi (41’ st Manzi), Staiano; Neglia (46′ st Palmieri); Cognigni, Raffini (35’ st Boateng) All. Antonioli

FANO (4-3-1-2): Meli; Paolini, Di Sabatino, Cargnelluti, De Vito; Parlati (41’ st Scimia), Amadio, Carpani; Marino; Barbuti, Baldini (14’ st Ferrara) All. Destro

ARBITRO: Collu di Cagliari

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Staiano, Cargnelluti, Barbuti, Scrosta, Di Sabatino. Recupero 0 + 3

