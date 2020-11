Samb-Vis Pesaro: interviste del dopo gara, highlight, sintesi

Seconda trasferta consecutiva in terra veneta per il Matelica che domani sfiderà la capolista provvisoria Padova (in coabitazione con il Perugia), reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 proprio con gli umbri di mercoledì sera.

Venti i punti in classifica in dieci turni per i biancoscudati, frutto delle sei vittorie (incamerate con Mantova, Fermana, Arezzo, SudTirol, Cesena, VirtusVecomp), delle due battute d’arresto con Imolese e Perugia e dei due pareggi con Fano e Legnago.

“Il Padova – ha dichiarato mister Colavitto dopo la rifinitura mattutina – è una corazzata, una squadra costruita per vincere, con giocatori di grande qualità ed elementi validi in ogni reparto. Noi veniamo da una doppia vittoria importantissima per morale e classifica. Sappiamo che dobbiamo costruire il nostro futuro attraverso prestazioni importanti. Il campionato è di altissimo livello. Sarà un piacere giocare in uno stadio prestigioso come l’Euganeo”.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Colavitto per la gara con il Padova. Rientrano capitan De Santis e l’attaccante Rossetti.

PORTIERI Cardinali, Martorel, Puddu.

DIFENSORI Baraboglia, Cason, De Santis, Di Renzo, Fracassini, Magri, Masini, Maurizii.

CENTROCAMPISTI Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Pizzutelli, Ruani, Santamarianova.

ATTACCANTI Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Rossetti, Volpicelli.