San Benedetto del Tronto: incidente in piazza Garibaldi, ferita una 75enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 16 novembre, nella zona compresa tra il quartiere Ragnola di Porto d’Ascoli e San Benedetto del Tronto. Un’auto, in cui viaggiava una ragazza si è ribaltata. Sul posto immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Le Forze dell’Ordine si sono occupate dei rilievi e le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. La giovane non ha riportato lesioni.