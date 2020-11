San Benedetto del Tronto: si è spento lo psichiatra Luciano Giorgi, era positivo al Covid

CENTOBUCHI – L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri 23 novembre, lungo la Salaria a Centobuchi, in pieno centro abitato. Un anziano di circa 80 anni è stato investito da un’auto. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale sul posto per i rilievi. Intervento anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la vittima. L’80enne era cosciente ma avrebbe riportato una ferita alla testa con perdita di sangue. Per ulteriori accertamenti è stato trasferito presso il nosocomio sambenedettese. In seguito si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione stradale ma nessuna limitazione.