Serie C, Alma Fano: parla Di Sabatino

PADOVA 15 NOVEMBRE 2020

STADIO EUGANEO

CALCIO PADOVA-SS MATELICA CALCIO 3-0

È stata un’esperienza unica, bella e affascinante dal punto di vista della storia calcistica, in particolare per me.

Siamo usciti sconfitti da questa gara che già prima di partire da Matelica aveva un sapore amaro con la scoperta di un nostro ragazzo positivo al COVID-19, ma che fortunatamente è asintomatico e STA BENE.

Il ripetersi dei tamponi, gli ultimi alle 00.00 di ieri, l’isolamento del positivo, i visi preoccupati di tutti noi in attesa degli altri esiti in Hotel fino alle 16.00 del pomeriggio stesso, obiettivamente scuotono la psicologia personale.

Nessun alibi, gli alibi sono per i perdenti.

Si guarda avanti con più fame e più voglia di continuare a correre.

Tosto il Padova, costruito per vincere, con un’organizzazione da capogiro, quindi chapeau a tutti.

Ma il Matelica nonostante lo svantaggio maturato subito non hai mai mollato, MAI.

Il campo è il giudice supremo di qualsiasi partita e non ci sono scuse o colpe da sottolineare.

Sempre FORZA MATELICA, chi dice schiaffi, chi dice Matelica bruttino, chi dice che il Matelica ha giocato malino e così all’infinito, È GIUSTO venire giudicati, fa parte del gioco.

Io dico che poteva girarci anche meglio, ma è gol quando la palla gonfia la rete.

FORZA RAGAZZI FORZA MATELICA.

Roberta Nocelli

