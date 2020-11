Serie C, date e orari di tutti i recuperi. Arezzo-Samb: a dicembre

Covid, 11 decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche

Morti 5 uomini e 6 donne. Totale vittime a 1.094

(ANSA) – ANCONA, 12 NOV –E’ rimasto invariato a 610 il numero dei ricoveri per covid nelle Marche nelle ultime 24ore.

Invariato anche il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano 74, mentre quelli in semintensiva salgono a 128 (+1) e quelli in reparti non intensivi scendono a 408 (-1).

Secondo i dati del Servizio sanità della Regione nelle ultime 24ore ci sono stati anche 12 dimessi.

I positivi in isolamento domiciliare salgono da 10.904 a 11.602, il totale dei ricoverati più isolati è 12.212.

Salgono a 127 gli ospiti di strutture territoriali, che nelle indicazioni della Regione sono le Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara.

I malati in intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Torrette di Ancona, Pesaro Marche Nord, Jesi, San Benedetto del Tronto, Fermo e il Covid Hospital di Civitanova Marche, con 13 pazienti, più altri 19 in semi intensiva, oltre a 7 in reparto non intensivo.

Sono 17.554 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 2.601 con sintomi, 557 operatori sanitari.

I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia sono 7.801.

Il totale dei casi positivi sale a 21.090, compresi i 100 casi risalenti al 6 e 7 novembre, ma refertati solo nelle ultime 24ore.

DECESSI

Undici decessi correlati al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore.

Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione.

Si tratta di 6 donne e 5 uomini, di età compresa tra 67 e 98 anni, tutti con patologie pregresse.

Erano residenti a Monte San Giusto, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Fabriano, Camporotondo di Fiastrone, Fano, Loro Piceno, Jesi.

Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 1.094, il 95,4% con altre patologie e un’età media di 81 anni. (ANSA).