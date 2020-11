Serie C girone B, 13° turno: il programma

L’anticipo di ieri sera con l’incontro Imolese e Arezzo ha aperto di fatto il tredicesimo turno del torneo di serie C girone B.

Prima vittoria stagionale degli amaranto toscani, 2-0 sull’Imolese arrivata al quarto stop consecutivo.

Oggi, tra le 15 e le 17:30, tutti gli altri incontri.

La gara di cartello è senza dubbio quella di Bolzano tra la capolista SudTirol (tre vittorie consecutive) e il Perugia (imbattuto da otto giornate), quarto a tre punti dagli altoatesini.

Le seconde, FeralpiSalò e Padova, sono impegnate con le due squadre a undici punti, quindicesime in graduatoria: il Gubbio (non perde da quattro turni) riceve in casa i salodiani (due vittorie consecutive) mentre la Vis Pesaro (vittoriosa in rimonta contro il Carpi dopo tre sconfitte consecutive) rende visita ai veneti (mai un pareggio nelle ultime sette partite).

Il Carpi (non vince da quattro gare) cerca il riscatto in casa contro la Triestina (non pareggia da quattro).

Derby emiliano-romagnolo all’ Orogel-Manuzzi di Cesena tra i bianconeri locali, imbattuti da quattro gare e il Modena, reduce dallo stop casalingo contro la capolista SudTirol.

La Samb, dopo il mezzo passo falso di Ravenna, ospita il Legnago che torna a giocare dopo diciotto giorni: la squadra veneta non vince da sei turni e in trasferta ha sempre pareggiato, cinque volte su cinque.

Derby tra la Fermana (non vince da quattro gare) e la matricola rivelazione Matelica, reduce dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Cesena.

Il Mantova, tornato alla vittoria contro l’Arezzo, riceve il Ravenna di mister Colucci.

L’ Alma Fano cerca tra le mura amiche la prima vittoria stagionale contro la Virtus Verona, reduce da due pareggi consecutivi.

Ancora da recuperare cinque partite: mercoledì prossimo 2 dicembre sarà il turno di Arezzo-Samb.

Luigi Tommolini

