Serie C girone C: per il Teramo fischietto di Ancona. Le designazioni del 13° turno

BELLANTE – Il fatto è accaduto nella serata di ieri, 26 novembre, intorno alle 18. Un capannone adibito a stalla ha preso fuoco ed ha coinvolto alcune rotoballe di fieno e suppellettili e materiale di vario genere depositati all’interno di box per cavalli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare il crollo del fabbricato. Un’altro incendio era scoppiata qualche giorno prima. Su posto anche i Carabinieri per accertare le cause dei due incendi avvenuti a pochi giorni di distanza.