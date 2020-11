Serie C, Matelica torna alla vittoria: 3-2 contro il Ravenna

MACERATA – Cambia l’orario, ma non la sostanza per il Matelica, che anche in notturna raccoglie punti importanti tra le mura amiche, battendo il Ravenna dell’ ‘invincibile’ Magi.

Alla vigilia, ospiti ben felici di avere tutta la rosa a disposizione (recuperati Papa e Bolis, entrambi in panchina) e con il morale alto per il corroborante successo sul Fano, prima della doccia gelata della positività che costringeva il match al posticipo serale.

Coltello tra i denti e voglia di rivalsa invece per la truppa di Colavitto, desiderosa di riscattare al più presto il passo falso di domenica scorsa a Verona (Masini e Rossetti ancora indisponibili) nel fortino amico, nel quale i biancorossi hanno sempre racimolato punti e prestazioni degne di nota.

Moduli conformi alle aspettative. Il Matelica, 2 punti in più in graduatoria, tornava al consolidato 4-3-3 con in avanti il tridente composto da Franchi (costantemente pericoloso nei primi 45’), Leonetti e Volpicelli, mentre il Ravenna (zero punti in trasferta e ancora nessun segno “x” in stagione) confermava il 3-5-2 caro a Magi con contropiede e capovolgimenti continui come marchio di fabbrica e Martignago e Mokulu terminali d’attacco.

La prima frazione di netto stampo locale si chiudeva meritatamente con il Matelica sul doppio vantaggio grazie ai centri di Bordo dalla distanza e De Santis di testa, gli ospiti non impensierivano invece mai sul serio Cardinali se non con Mokulu (comunque autore di diverse sponde interessanti) a pochi minuti dall’intervallo.

Ripresa briosa sulla falsariga dei primi 45’, con Volpicelli e Franchi subito vicini al tris nei primi cinque giri di lancette, mentre tra i romagnoli era sempre il roccioso numero nove l’elemento più pericoloso. Era proprio lui al 10’st a riaprire la contesa con un preciso colpo di testa che batteva Cardinali.

Forcing ospite con il Matelica costretto a soffrire le sortite offensive e la reazione dei romagnoli alla ricerca del pari. Negli ultimi 20’ biancorossi addirittura in inferiorità numerica per la rocambolesca espulsione di De Santis, punito con un doppio giallo prima per un dubbio mani e poi per proteste in occasione di una punizione a favore.

Era allora ancora Mokulu, beneficiando di un errato retropassaggio della difesa di casa, a depositare in fondo al sacco il pari, con lo spettro del secondo 2-2 consecutivo all’Helvia Revina per il Matelica, dopo che in entrambi i casi si era portato sul doppio vantaggio all’intervallo.

I ragazzi di Colavitto però questa volta non ci stavano, andando a lottare su ogni pallone per guadagnarsi la posta piena ed era Moretti durante il recupero a saltare più in alto di tutti e griffare il 3-2.

La cronaca

Prima frazione

4’ pt punizione dai 30 metri Volpicelli, respinta. Poi sfuma anche una bella azione con Leonetti e Calcagni

6’ pt Franchini alto sugli sviluppi del primo corner per il Ravenna

7’ pt dialogo Balestrero – Franchi, si libera al tiro Leonetti, alto

16’ pt GOL!! Calcagni apre a sinistra per Franchi, indietro per l’accorrente Bordo che con un rasoterra dalla distanza sigla il vantaggio

25’ pt Balestrero per Franchi, Tonti agguanta

33’ pt sponda di Mokulu, De Grazia calcia fuori da buona posizione, poi è ancora Franchi a scaldare i guantoni a Tonti

40’ pt il lancio di De Santis innesca Volpicelli, conclusione abbondantemente fuori misura

42’ pt GOL!! Raddoppia De Santis con um’incornata da corner dopo che Volpicelli era stato steso in area

45’ pt Cardinali si oppone a Mokulu

Seconda frazione

3’ st rasoiata di poco out di Volpicelli

5’ st pericoloso anche Franchi

10’ st GOL!! Di testa Mokulu accorcia le distanze

20’ st punizione dal limite per il Ravenna per sospetto mani di De Santis

26’ st espulsione per il capitano biancorosso

36’ st GOL!! Il numero 9 beneficia di un retropassaggio e sigla il pari

44’ st tambureggiante azione di Franchi

47’ st GOL!! Moretti ben appostato sigla il sorpasso

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

IX^ GIORNATA MATELICA – RAVENNA 3-2 MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Fracassini (21’ st 16 Baraboglia) 14 Cason, 4 De Santis, 3 Di Renzo; 19 Calcagni, 5 Bordo, 11 Balestrero; 7 Volpicelli (22’ st 17 Moretti), 10 Leonetti (38’ st 18 Magri), 23 Franchi. A disposizione: 22 Martorel, 28 Puddu, 6 Barbarossa, 8 Pizzutelli, 13 Santamarianova, 21 Peroni, 26 Ruani, 27 Maurizii. Allenatore Gianluca Colavitto.

RAVENNA (3-5-2): Tonti; 2 Alari (49’ st 21 Sereni), 25 Jidayi, 13 Marchi; 8 Franchini, 10 Meli (34’ st 11 Marozzi), 5 Fiorani (1’ st 27 Papa), 24 De Grazia (34’ st 28 Bolis), 30 Perri; 9 Mokulu, 20 Martignago (23’ st 7 Ferretti). A disposizione: 22 Raspa, 3 Vanacore, 4 Shiba, 14 Zanoni, 17 Mancini, 23 Caidi, 29 Cossalter. Allenatore Giuseppe Magi.

ARBITRO: Sig. Luca Zucchetti della sezione di Foligno.

ASSISTENTI: Sig. ri Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco e Benedetto Torraca della sezione di La Spezia.

QUARTO UOMO: Sig. Matteo Campagni della sezione di Firenze.

RETI: 16’ pt Bordo, 42’ pt De Santis, 10’st e 37’ st Mokulu, 47’ st Moretti

NOTE: gara a porte chiuse; locali in divisa biancorossa a strisce verticali, pantaloncino e calzettoni rossi e portiere bianco; ospiti in divisa nera , pantaloncini e calzettoni neri e portiere verde; corner 2-6; espulso per doppia ammonizione De Santis al 26’ st; ammoniti Jidayi, Marozzi, Calcagni, Papa e Mokulu; recupero 1’pt, 7’ st.

