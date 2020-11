FANO – Intervista a Pasquale Di Sabatino

Pasquale secondo te questo rinvio è positivo o negativo per la squadra?

Quando abbiamo saputo del rinvio nello spogliatoio siamo rimasti spiazzati, avevamo tutti tanta voglia di giocare per dare una sterzata a questo campionato e non vedevamo l’ora di scendere in campo.

questo è il periodo che viviamo. A tuo parere è a rischio la gara con l’Arezzo? Questa cosa spezza un po’ il ritmo del campionato, purtroppo dobbiamo farci l’abitudine perché

Per quanto riguardo l’Arezzo non so dire se la gara verrà disputata o rinviata, ma noi la prepareremo sicuramente al meglio, perché è una partita fondamentale.