Serie C, Samb: l’arbitro è campano. Le designazioni nel girone B

Nell’ultima giornata è calato in maniera sensibile (da 676 a 655, -21) il numero dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche: i pazienti diminuiscono nei reparti non intensivi (da 436 a 417, -19) ma anche in Semintensiva (da 150 a 147, -3) ma crescono in Intensiva (da 90 a 91, +1). Nelle ultime 24ore sono state dimesse da ospedali 34 persone.

E’ il quadro che emerge dal bollettino del Servizio Sanità della Regione. Anche nei pronto soccorso calano le persone assistite in relazione alla pandemia (da 42 a 35, -5) mentre gli ospiti di strutture territoriale salgono da 200 a 206.

Intanto i positivi in isolamento domiciliare passano da 15.733 a 16.188 (+455) mentre gli isolati per contatti con contagiati sono ora 17.241 (-426) tra cui 3.771 persone con sintomi e 626 operatori sanitari. Il numero di guariti sale da 10.490 a 10.443 (+47)

