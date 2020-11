Serie C, Vis a Padova: i convocati e le parole di mister Di Donato

MATELICA – Elenco convocati e commento mister Colavitto pre Fermana – Matelica

Nuovo derby per il Matelica che domani alle 17,30 scenderà in campo al Bruno Recchioni di Fermo per affrontare la Fermana di mister Mauro Antonioli.

Nove i punti finora accumulati in classifica dai canarini nei dodici turni precedenti, frutto delle vittorie con Gubbio e Imolese, dei pari nei derby con Samb e Fano, della spartizione della posta con il Cesena, e delle battute d’arresto con Mantova, SudTirol, Padova, Perugia, Carpi e Triestina nell’ultimo turno. I gialloblù dovranno recuperare in un turno infrasettimanale mercoledì 9 dicembre la gara rinviata qualche settimana fa con l’Arezzo. Prima del fischio d’inizio del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona. I capitani, invece, porteranno sul volto il classico segno rosso per ricordare la giornata contro la violenza sulle donne. “Incontriamo una squadra affamata di punti – ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura mattutina – ed una piazza che negli ultimi anni sta recitando un ruolo importante nella categoria, quindi ci aspetta una partita molto tosta e difficile come sono tutti i derby. I ragazzi anche questa settimana hanno lavorato bene e resettato ciò che è successo domenica scorsa. Fermo per noi rappresenta una tappa fondamentale per il prosieguo del torneo”. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Colavitto per la gara con la Fermana, risultati tutti negativi al ciclo di tamponi effettuati ieri. PORTIERI Cardinali, Martorel, Puddu. DIFENSORI Baraboglia, Cason, De Santis, Fracassini, Magri, Masini, Maurizii. CENTROCAMPISTI Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Pizzutelli, Ruani, Santamarianova. ATTACCANTI Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Rossetti, Volpicelli.

