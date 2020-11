Serie C, Vis Pesaro: Di Donato si presenta

Il nuovo allenatore Daniele Di Donato oggi si è presentato alla stampa, con una conferenza svoltasi nel manto del Tonino Benelli, nel rispetto dei distanziamenti e dei protocolli. Al fianco del tecnico, che sarà accompagnato per tutta la stagione dal vice Daniele Bedetti, il direttore generale Vlado Borozan, apparso davanti alle telecamere diverse settimane dopo i problemi di salute.

“Vengo da un processo di crescita, mi sento pronto e carico per affrontare questa avventura e carico. Avevo una gran voglia di tornare sul campo e in questo progetto mi ci sono catapultato con tutto me stesso. La squadra l’ho trovata bene, tutti si sono messi a completa disposizione, belli pimpanti e vogliosi di fare qualcosa di importante. La Vis Pesaro l’ho seguita, sicuramente i risultati non sono nelle aspettative della società. In questo periodo in cui sono stato fermo mi sono aggiornato, seguendo allenamenti e prendendo spunti da allenatori che ho avuto come Conte, Sarri, Guidolin, Sonetti e Castori. Questo cambio spero dia quelli stimoli in più per tornare su livelli importanti. Per me si deve aggredire sempre in avanti, con una squadra corta sui 30 metri. Bisogna avere coraggio. Pesaro è un pubblico caloroso, è un peccato che mancherà”.

Il nuovo tecnico ha allenato il gruppo ieri pomeriggio e questa mattina. Prossimi allenamenti fissati per domani e venerdì alle ore 11 sul manto sintetico del Supplementare, a cui seguirà il giro di tamponi. Sabato invece rifinitura e successiva partenza per Salò, dove la Vis Pesaro giocherà domenica 8 novembre alle ore 15, gara valida per la nona giornata di campionato.

