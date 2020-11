Teramo: positivo al Covid se ne va in giro, denunciato 60enne

CONTROGUERRA – Cari Concittadini,

con Ordinanza Sindacale n. 38 del 04/11/2020 è stata disposta la sospensione dell’attività didattica per le classi di prima, seconda e terza media della scuola Secondaria di Primo grado del plesso

scolastico di via G. Amadio di Controguerra.

Tale provvedimento, riveste carattere preventivo, in quanto il caso di positività comunicato deve essere riscontrato ufficialmente dalla stessa ASL.

Vi informo che è in corso la sanificazione straordinaria del plesso scolastico da parte di una ditta specializzata, per far entrare gli altri alunni in sicurezza.

Si ricorda, a tutti i genitori dei ragazzi interessati dalla chiusura che solo gli alunni sono sottoposti ad isolamento domiciliare preventivo, pertanto gli altri componenti del nucleo familiare possono continuare a svolgere le normali attività quotidiane, senza alcuna restrizione.

Ribadisco altresì di essere a contatto diretto e quotidiano con la ASL di Teramo e con la Dirigente Scolastica per coordinare le azioni da intraprendere, nel rispetto delle norme e delle Linee guida

ministeriali e regionali.

Vi esorto a rispettare tutte le norme di contenimento del virus per la salvaguardia della salute di tutti.

Un Caro Saluto

IL SINDACO

Ing. Franco Carletta

Controguerra, 04/11/2020

