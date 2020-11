Teramo: ruba pc e medicinali all’ospedale, 55enne denunciata

MARTINSICURO – Prevenzione e informazione sono i capisaldi che legano tutte le azioni di sensibilizzazione messe in campo da diversi attori sociali per contrastare ogni forma di abuso e violenza contro il genere femminile.

Quest’anno la nostra panchina si è abbellita, diventando più visibile, grazie alla donazione fatta dalla cartolibreria La Libraria, per dare un segno ancora più visibile e tangibile della presenza delle Istituzioni a sostegno delle donne vittime di violenza, anche in un momento difficile come questo, che proprio per le sue peculiarità vede le donne maggiormente vulnerabili e bisognose.

Le istituzioni sono presenti e lavorano in sinergia i centri antiviolenza per arginare questo fenomeno. Ma c ‘è ancora molto, troppo da fare e i dati ISTAT di denuncia avvenite in questi mesi ne sono una conferma.

Condividendo il pensiero che la violenza di genere sia principalmente un problema culturale, e che l’educazione e la riflessione culturale ed educativa sia una delle armi più potenti per poterla sconfiggere, invitiamo in modo simbolico la cittadinanza a riflettere e sensibilizzarsi in tal senso

Siamo tutti coinvolti e tutti nel nostro piccolo possiamo fare la differenza

Di violenza si PUÒ e si DEVE parlare!!

