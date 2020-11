Vagnoni : “Altri 24 casi positivi al Covid a Martinsicuro”

MARTINSICURO – E’ finito un incubo, per una donna di 52 anni di Martinsicuro che era stata presa di mira da due condomine, da cui riceveva insulti continui. La donna era caduta in un forte stato di ansia, tanto che aveva cambiato le proprie abitudini quotidiane e cominciato a temere per la propria incolumità. Così ha deciso di denunciare quanto accadeva ai Carabinieri. La storia è andata avanti per circa un anno e ora le condomine dovranno rispondere del reato di atti persecutori.