Alba Adriatica: stato effetto di droghe e in giro senza motivazione, denunciato 37enne

ALBA ADRIATICA – E’ finito nei guai il 37enne sorpreso dai carabinieri in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, presso la stazione ferroviaria. L’uomo, residente a San Benedetto del Tronto, avrebbe dichiarato ai militari con un’autocertificazione, di essersi recato da una psicologa di Alba Adriatica. Dai controlli effettuati però è risultato che l’uomo non fosse in cura dalla dottoressa e per questo motivo è stato denunciato con l’accusa di falsa attestazione o dichiarazione rese a pubblico ufficiale. Inoltre è stato sanzionato con una multa che ammonterebbe a 400 euro per aver trasgredito alla normativa anti-covid attualmente i vigore.