Anche in Serie C un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Paolo Rossi

(articolo di Federico Principi) La stagione del Fano sembrava irrimediabilmente segnata da un incantesimo da sfatare. Rimasta ancora unica squadra in Serie C senza vittorie dopo 12 partite, la formazione granata ci era più volte andata molto vicino: dalla trasferta di Carpi alle partite casalinghe contro Imolese e Südtirol, fino al derby con la Vis Pesaro di tre giorni fa. E dopo il calcio di rigore sbagliato da Riccardo Barbuti, nel primo tempo del recupero di oggi dell’undicesima giornata contro il Legnago, l’incantesimo sembrava destinato a durare all’infinito.

Nonostante le parate del giovanissimo portiere Pizzignacco, ormai una certezza pur essendo un ragazzo classe 2001, il Legnago alla fine è dovuto capitolare sul tap in del neo-entrato Nepi, dopo l’ennesimo miracolo del portiere in seguito a un colpo di testa in mischia del generosissimo Barbuti. Ormai i granata stanno provando a innescare il loro centravanti titolare in tutti i modi: con cross verso il centro dell’area o con palloni verticali, sia per il movimento incontro di Barbuti a proteggere e scaricare esternamente, che per farlo scattare in profondità al di là della difesa avversaria. Proprio da quest’ultima situazione è nata l’azione che ha portato al calcio di rigore.

Nonostante una clamorosa rocambolesca azione finale, in cui il Fano ha fatto valere tutto il credito con gli episodi sfavorevoli accumulati in questa stagione, il Legnago esce sconfitto meritatamente. La squadra di Bagatti perde la seconda partita consecutiva senza segnare, e la terza complessivamente nelle ultime quattro. Ancora a secco di vittorie in trasferta in questa stagione, il Legnago è sembrato vittima delle combinazioni strette, rapide e ravvicinate del Fano soprattutto nel primo tempo, che hanno costretto i veneti a difendere con un baricentro piuttosto basso. Da segnalare positivamente, oltre a quella di Pizzignacco, anche la prestazione dell’ex Gasperi, sempre più a proprio agio nel ruolo di mediano ma uscito all’intervallo per un infortunio, così come anche l’intraprendenza dell’attaccante Luppi che sta trovando sempre più spazio.